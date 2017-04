Onkološki inštitut z mednarodno akreditacijo za kakovost

Ljubljana, 19. aprila - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je danes potrdil program dela in finančni načrt inštituta za letošnje leto. Prav tako je potrdil dolgoročni načrt investicij. Seznanili so se tudi z informacijo, da je onkološki inštitut v marcu uspešno prestal presojo in prejel mednarodno akreditacijo za kakovost.