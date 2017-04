Na pogovoru o prihodnosti EU tudi o težavah unije in rešitvah zanje

Ljubljana, 19. aprila - Evropska unija se je v zadnjem času soočila s številnimi resnimi krizami, ki so pokazali, da bo morala razmisliti o tem, kako naprej, so menili sodelujoči na pogovoru o prihodnosti EU v ljubljanski mestni hiši, ki ga je organiziral Forum 21. Opredelili so nekaj trenutno najbolj perečih težav unije in za nekatere predlagali rešitve.