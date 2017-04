V Trstu predstava o idealih treh tržaških alpinistov

Trst, 20. aprila - Slovensko stalno gledališče in Stalno gledališče Furlanije - Julijske krajine v Trstu bosta v petek krstno uprizorili novo dramsko besedilo Marka Sosiča Grozljiva lepota, v kateri je tržaški avtor svobodno interpretiral podvige, zapise in življenja treh tržaških alpinistov. Predstavo z dvojno zasedbo in jezikovno različico je režiral Matjaž Farič.