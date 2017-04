V regiji bodo budno bdeli nad Agrokorjem

Beograd, 19. aprila - Predstavniki vlad Slovenije, Srbije, BiH in Črne gore so se na današnjem sestanku v Beogradu dogovorili o usklajenem delovanju za ohranitev delovnih mest, zaščito interesov dobaviteljev in stabilnega poslovanja podjetij v lasti globoko zadolženega hrvaškega koncerna Agrokor v vsaki od omenjenih držav.