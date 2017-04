Festival arhitekture in profesionalnega gradbeništva z mislijo o napredku

Ljubljana, 20. aprila - V Mestu oblikovanja na Dunajski cesti v Ljubljani se bo danes začel deseti festival arhitekture in profesionalnega gradbeništva v Sloveniji Big arhitektura 2017. Letošnje dogodke bo združevala misel o napredku, nanjo se bodo navezovali mednarodni konferenci, sejem in razstava. Festival bo trajal do 15. junija.