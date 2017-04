Vlada danes o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 20. aprila - Vlada bo danes odločala o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so jo v koaliciji dolgo pilili. V sredo pa so partnerji in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc dosegli kompromis glede členov, ki opredeljujejo podeljevanje koncesij, zato je pričakovati, da bo vlada predlog tudi potrdila in ga po rednem postopku poslala v DZ.