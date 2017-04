ZBS na letni skupščini o lanskem delovanju in razmerah na trgu

Ljubljana, 19. aprila - Članice Združenja bank Slovenije (ZBS) so na današnji skupščini za novo članico sprejele družbo GB Leasing. Za nova namestnika članov nadzornega sveta so imenovale Mateja Goloba Matzeleja iz Abanke in Gorana Katušina iz SID banke. Spregovorile so tudi o lanskem delovanju in razmerah na trgu.