Muzej sodobne umetnosti v Skopju z novo knjižnico in raziskovalnim centrom

Skopje, 20. aprila - V Muzeju sodobne umetnosti v Skopju so v sredo odprli novo knjižnico in raziskovalni center. Knjižnica obsega 5200 knjižnih izdaj in 2000 revij ter številne monografije makedonskih in mednarodno priznanih umetnikov. Trenutno velja za največjo zakladnico informacij o moderni in sodobni umetnosti v Makedoniji.