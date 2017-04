Zaposleni pri BMW v Veliki Britaniji stavkajo

London, 19. aprila - Okoli 5000 delavcev nemškega proizvajalca luksuznih avtomobilov BMW so danes v treh tovarnah v Veliki Britaniji začeli stavke in s tem povzročili tudi ustavitev proizvodnje ikone v avtomobilski industriji - avtomobilov znamke Mini. Zaposlene so zmotile napovedane spremembe pri izračunu pokojnin.