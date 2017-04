Zavod za zaposlovanje tudi letos pripravlja Dan za delodajalce

Ljubljana, 20. aprila - Zavod RS za zaposlovanje bo danes že tretje leto zapored izvedel Dan za delodajalce. V okviru akcije načrtuje obisk več kot 300 delodajalcev po vsej državi, pri čemer bo upošteval aktualne regijske potrebe na trgu dela in se ne bo oziral na velikost podjetij in panogo. Poudarek bo tudi na hitrih zmenkih in regionalnih zaposlitvenih sejmih.