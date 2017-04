Inženirska združenja odločno za gradnjo dvotirne proge med Divačo in Koprom

Ljubljana, 19. aprila - Inženirska akademija Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in Zveza inženirjev Slovenije pozivajo k ponovnemu strokovnemu razmisleku o projektu drugi tir. "Če smo se odločali 20 let, dodatno leto ni vrženo stran, niti finančno, niti časovno," so zapisali v sporočilu za javnost. Sami se odločno zavzemajo za gradnjo dvotirne proge.