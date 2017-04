V Opecu verjamejo v stabilizacijo cen na naftnem trgu

Abu Dabi, 19. aprila - V Organizaciji držav članic izvoznic nafte (Opec) so optimistični, da bo dogovor o krčenju proizvodnje črnega zlata, ki so ga sklenili skupaj z več drugimi državami proizvajalkami nafte, ne pa tudi ZDA, vodil v okrevanje cen. Države podpisnice so zavezane k zagotavljanju stabilnosti, je danes dejal generalni sekretar Opeca Mohamad Sanusi Barkindo.