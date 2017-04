Enega od v Franciji prijetih terorističnih osumljencev preiskovali tudi v Belgiji

Bruselj, 19. aprila - Enega od v torek prijetih moških na jugu Francije, ki naj bi načrtovala teroristični napad, so preiskovali tudi v Belgiji, je danes v Bruslju sporočilo belgijsko tožilstvo. Belgijske varnostne službe so osumljenca hotele zaslišati in opozorile francoske kolege, poroča nemška tiskovna agencija dpa.