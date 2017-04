Film na oko z izborom filmov za mlade z vsega sveta

Ljubljana, 19. aprila - Treti mednarodni filmski festival za mlade Film na oko bo potekal v Ljubljani in še devetih slovenskih mestih. V prestolnici bo od 3. do 9. maja, drugod jeseni. Letošnja izdaja bo ponudila 45 filmov, od tega 19 celovečernih, ki so po besedah selektorja Roka Govednika "korak dlje od tega, kar bi si mladi izbrali sami".