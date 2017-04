Cerar: Slovenija je okolje, kamor je vredno vlagati

Ljubljana, 19. aprila - Slovenija je okolje, kamor je vredno vlagati, je na dogodku Pripravljeni za prihodnost v sklopu četrte investicijske in razvojne konference poudaril premier Miro Cerar. To po njegovih besedah med drugim potrjujeta spodbudna gospodarska rast in zmanjševanje brezposelnosti, zdravo smer pa narekuje tudi sledenje trendom s področja digitalizacije.