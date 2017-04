Pri Mladinski knjigi romana Suzane Tratnik in Neli K. Filipić ter zbirka raperskih pesmi

Ljubljana, 19. aprila - Pri Mladinski knjigi so danes predstavili novosti za mlade bralce iz zbirke Odisej: romana domačih avtoric Tombola ali življenje! Suzane Tratnik in Povej mi po resnici Neli K. Filipić ter prevodno delo, roman ameriške avtorice Gayle Forman Kamor je šla. Spregovorili so tudi o zbirki raperskih pesmi za mlade z naslovom Ti si čist normalen.