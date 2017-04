Po opozorilu SMC je vsaka smrtna žrtev na cestah preveč

Ljubljana, 19. aprila - Stranka SMC podpira Vizijo 0, ki je mednarodna ideja o tem, da so smrtne žrtve na cestah in hude poškodbe zaradi prometnih nesreč nesprejemljive. Vsaka smrtna žrtev, ki jo zahtevajo ceste, je preveč, so poudarili danes. Policisti so se ravno danes v okviru preventivne akcije Hitrost pridružili vseevropskemu maratonu merjenja hitrosti.