Albanski premier ne izključuje združitve s Kosovom

Tirana/Beograd, 19. aprila - Albanski premier Edi Rama je v pogovoru za portal Politico izjavil, da če bo evropska perspektiva še naprej "bledela", potem ne more izključiti združitve Albanije in Kosova. V Beogradu so se na te napovedi ostro odzvali, v Bruslju pa so pozvali k "ohranjanju dobrososedskih odnosov".