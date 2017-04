Novo mesto bogatejše za mestni Hotel Center

Novo mesto, 19. aprila - Na novomeškem Glavnem trgu so pred dnevi uradno odprli nov mestni Hotel Center, ki so ga na novo uredili v prostorih pred slabim desetletjem nastalega hotela Krona, ki pa ni prav zaživel. Novi hotel ob 28 sobah in nekaj več kot 60 posteljah premore še kavarnico, ki je odprta tudi za zunanje goste, sodobno kongresno dvorano in veliko leseno teraso.