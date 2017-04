Kriminalisti pri preiskavi Atrija Celje zasegli dokumentacijo in elektronske naprave

Celje, 19. aprila - Celjski kriminalisti so zaključili s hišnimi preiskavami, povezanimi z družbo Atrij Celje. Zasegli so večjo količino dokumentacije in večje število elektronskih naprav. Kot so zapisali na Policijski upravi Celje, bo preiskava dolgotrajna, več informacij pa bodo podali po njenem koncu.