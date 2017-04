Praga/Bratislava/Innsbruck/Budimpešta, 19. aprila - Sneg je znova pobelil tudi Češko in Slovaško in povzročil nemalo težav v prometu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ponekod je v ponoči zapadlo tudi do 30 centimetrov snega. Na Slovaškem svarijo tudi pred možnostjo snežnih plazov.