Prostor za izboljšanje poslovnega okolja po mnenju tujih investitorjev ostaja

Ljubljana, 19. aprila - Slovensko poslovno okolje se je v minulih letih izboljšalo, a prostor za spremembe še ostaja, so se strinjali govorci prve okrogle mize četrte investicijske in razvojne konference, ki jo je organizirala Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham). Sodelujoči so med slabostmi izpostavili davčno politiko, pa tudi šolski sistem.