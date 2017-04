Sneg ovira promet na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini

Zagreb/Sarajevo, 19. aprila - Zaradi močnega vetra in sneženja so morali zapreti nekaj državnih cest na Hrvaškem, v prestolnici Bosne in Hercegovine Sarajevu pa je sneg povzročil kaos na mestnih ulicah, poročajo tamkajšnji mediji. Voznike opozarjajo na nujno potrebno zimsko opremo na cestah v višje ležečih območjih. Ob hrvaški obali Jadrana tudi močno dežuje.