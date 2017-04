V WHO zadovoljno o napredku v boju proti "zapostavljenim" boleznim

Ženeva, 19. aprila - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes v Ženevi objavila velik napredek v boju proti 18 "zapostavljenim" tropskim boleznim, med njimi tudi proti mrzlici denga in spalni bolezni. Te bolezni letno zahtevajo okoli 170.000 življenj, milijoni pa so lahko z njimi zaznamovani za vse življenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.