Vodarji v Podčetrtku o urejanju vodotokov in varstvu voda

Podčetrtek, 19. aprila - V Podčetrtku se je danes na pobudo nevladnih strokovnih organizacij, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki voda, začel dvodnevni drugi slovenski kongres o vodah. Tokratni je namenjen urejanju vodotokov in varstvu voda, to pa je bila tudi osrednja tema dopoldanske okrogle mize, za katero so sedli vsi, ki se ukvarjajo s tem področjem.