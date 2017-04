MoTA razpisala nagrado tesla za intermedijska in transdisciplinarna dela

Ljubljana, 23. aprila - Muzej tranzitornih umetnosti MoTA je ustanovil in razpisal nagrado tesla za intermedijska in transdisciplinarna umetniška dela. Poleg denarnega dela v višini 3000 evrov nagrada vključuje še umetniško rezidenco in mentorstvo ter tehnično podporo pri realizaciji novega dela ter razstavo v Mestnem muzeju v Ljubljani. Prijave sprejemajo do 15. maja.