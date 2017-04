Ljubljančana preprodajala psihoaktivne tablete

Ljubljana, 19. aprila - Policisti so prejšnji teden zaradi utemeljenega suma več kaznivih dejanj neupravičene prodaje drog prijeli dva Ljubljančana, stara 34 in 64 let. V soboto so oba osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zoper starejšega odredil hišni pripor, zoper mlajšega, ki je bil za tovrstna dejanja že obsojen, pa pripor.