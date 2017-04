Johnson & Johnson s prihodki razočaral analitike

New York, 19. aprila - Podjetje za proizvodnjo zdravstvenih, higienskih in kozmetičnih proizvodov Johnson & Johnson je v prvem četrtletju vknjižilo 4,42 milijarde dolarjev čistega dobička, potem ko je ta v enakem obdobju lani znašal 4,46 milijarde dolarjev. Prihodki so napredovali za 1,6 odstotka na 17,77 milijarde dolarjev, a so kljub temu razočarali analitike.