V ospredju festivala Kurja polt bosta represija in revolt

Ljubljana, 19. aprila - S projekcijo filma Vudu (I Walked With a Zombie) v režiji Jacquesa Tourneura se bo danes ob 18. uri v Slovenski kinoteki začel 4. festival žanrskega filma Kurja polt. Letošnjo retrospektivo Represija in revolt so posvetili kultnim in žanrskim filmom radikalnega, subverzivnega duha, novost pa bo enodnevna konferenca kultnega filma.