Otroci posadili 1300 lip

Ljubljana, 19. aprila - Čebelarska zveza Slovenije je ob pomoči Zavoda za gozdove Slovenije ter Semenarne Ljubljana šolam in vrtcem podarila 1300 sadik lip in zavojčkov sončnic. "Akcija je zelo pozitivno sprejeta, saj med učitelji in otroci spodbujamo zavest in razmišljanje o ohranjanju narave," menijo čebelarji.