Po odkritju napake ustavili reaktor francoske jedrske elektrarne

Strasbourg, 19. aprila - Francoski energetski velikan EDF je ustavil reaktor številka ena v najstarejši francoski jedrski elektrarni v Fessenheimu na meji z Nemčijo, so sporočili iz podjetja v torek zvečer. Reaktor so ustavili po tem, ko so med rednim testom na delu varnostne opreme, ki se nahaja v nejedrskem delu elektrarne, ugotovili motnje v delovanju.