Nemci ogorčeni zaradi kraje na Santiago Bernabeuu

München, 19. aprila - Torkov večer na madridskem stadionu Santiago Bernabeu se je za nemške nogometne prvake spremenil v nočno moro. Medtem ko so domači navijači slavili uvrstitev Reala v polfinale lige prvakov, so v nemški ekipi prepričani, da so za poraz krivi slabi madžarski sodniki, za dodaten udarec Bayernu pa je poskrbela še poškodba vratarja Manuela Neuerja.