Azijske borze znova v rdečem

Tokio, 19. aprila - Azijske borze so večinoma znova v rdečem. Borzne indekse navzdol potiska slabo torkovo razpoloženje na ameriškem Wall Streetu, kjer so razočarali poslovni rezultati podjetij in ameriških bank, kot sta Johnson & Johnson ter Goldman Sachs. Razburja tudi napetost med ZDA in Severno Korejo, pa tudi volitve v Franciji in v Veliki Britaniji.