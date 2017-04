Na 20. Jurjevanju prvič festival kulinarike in domačih obrti

Slovenske Konjice, 22. aprila - Slovenske Konjice bodo danes že 20. doslej v znamenju tradicionalnega Jurjevanja, ki bo tokrat ponudilo popolnoma svež koncept. Organizatorji bodo namreč letos prvič doslej pripravili Jurijev festival kulinarike in domačih obrti, na katerem se bo predstavila okoliška kulinarika ter lokalni in domači izdelki obrtnikov in rokodelcev.