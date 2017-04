Pingvini zapravili prvo priložnost za napredovanje

Columbia, 19. aprila - Hokejisti Pittsburg Penguins, branilci naslova v severnoameriški ligi NHL, so zapravili prvo priložnost za uvrstitev v drugi krog končnice. V dvoboju na štiri zmage s Columbus Blue Jacekts v vzhodni konferenci so namreč vodili že s 3:0, na četrti tekmi pa izgubili s 4:5, tako da so si modri jopiči podaljšali nastope v boju za Stanleyjev pokal.