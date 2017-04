Biki povedli v končnici NBA

Boston, 19. aprila - Chicago Bulls, ki so si v zadnjem krogu rednega dela severnoameriškega košarkarskega prvenstva NBA zagotovili nastop v končnici tudi na račun Miami Heat Gorana Dragića, so v prvem krogu v boju na štiri zmage proti Boston Celtics povedli z 2:0. V vzhodni konferenci so drugo tekmo v gosteh dobili s 111:97, Jimmy Butler je k zmagi prispeval 22 točk.