Krimovke do naslova državnih prvakinj brez poraza

Ljubljana, 18. aprila - Rokometašice Krima Mercatorja so v zaostali tekmi 15. kroga prve ženske lige na domačem igrišču z 39:16 premagale ekipo Z'dežele in brez poraza v dvaindvajsetih tekmah prišle do dvajsetega naslova državnih prvakinj. Lani je njihov niz devetnajstih zaporednih naslovov prekinilo Zagorje.