Celjanke kljub krajšemu strelskemu mrku zanesljivo v finalu

Ljubljana, 18. aprila - Znane so še druge udeleženke finala državnega košarkarskega prvenstva za ženske. Košarkarice Athleta Celja so se z dvema zmagama nad Konjicami pridružile Triglavu, s katerim se bodo pomerile za naslov državnih prvakinj. Danes so slavile v gosteh z 69:53 (25:16, 49:21, 57:33).