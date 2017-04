Uradni trening na EP opravile tudi telovadke

Cluj-Napoca, 18. aprila - Po telovadcih so orodje in dvorano Polivalent v romunskem Cluju-Napoci, kjer ta teden poteka evropsko prvenstvo, danes preizkusile še telovadke. Teja Belak in Tjaša Kysselef sta brez večjih težav opravili uradni trening na preskoku, že nekaj ur pred tem je Lucija Hribar prvič okusila dogajanje v članski konkurenci na velikih tekmovanjih.