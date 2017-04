Newyorške borze zaključile v rdečem

New York, 18. aprila - Newyorške borze so današnje poslovanje sklenile v rdečih številkah. Kot ocenjujejo borzni analitiki, je med vlagatelji odmevala današnja napoved predčasnih volitev v Veliki Britaniji, ki bodo 8. junija, poroča francoska agencija AFP, prav tako pa so v pričakovanju prihajajočega prvega kroga francoskih predsedniških volitev.