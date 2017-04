Simpsonovi zabavajo in presenečajo že 30 let

Los Angeles, 19. aprila - Na današnji dan miniva 30 let, odkar so na ameriški televiziji prvič prikazali like iz še danes izjemno priljubljene animirane televizijske serije Simpsonovi avtorja Matta Groeninga. Serija je debitirala leta 1987 s kratkimi animiranimi skeči v sklopu šova Tracey Ullman, decembra 1989 pa je dobila svoj prvi daljši del in začela osvajati občinstvo.