Danes znana odločitev varuhinje o sprožitvi ustavne presoje novele zakona o tujcih

Ljubljana, 19. aprila - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo danes sporočila, ali bo vložila zahtevo za ustavno presojo novele zakona o tujcih, ki v zaostrenih migracijskih razmerah omogoča sprožitev posebnega ukrepa omejevanja vstopa tujcev v državo. Na novelo so leteli očitki o neustavnosti in neskladju z mednarodnim pravom, kritike so prišle tudi iz tujine.