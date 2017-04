Koalicija danes predvidoma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 19. aprila - Predsedniki koalicijskih strank, ministrica Milojka Kolar Celarc in predsednik odbora DZ za zdravstvo Tomaž Gantar bodo predvidoma danes skušali najti skupni jezik glede novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Med ministrico in DeSUS je padlo nekaj ostrih besed, napet odnos pa je ogrožal možnost uskladitve, zato so pogovore prenesli na višjo raven.