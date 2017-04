Nova KBM odpravila tehnične težave pri obdelavi trajnikov

Maribor, 18. aprila - V Novi KBM so odpravili tehnične težave pri obdelavi SEPA direktnih bremenitev oz. trajnikov, ki so se izvajale na današnji dan, stranke pa lahko poslujejo kot običajno. Kot so sporočili iz banke, bodo v najkrajšem možnem času izvedli tudi direktne bremenitve, ki so zaradi težav zastale, strankam pa ni treba storiti ničesar.