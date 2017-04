O zakonu o zdravstveni dejavnosti predvidoma v sredo vrh koalicije

Ljubljana, 18. aprila - Do pogovora premierja Mira Cerarja in prvaka DeSUS Karla Erjavca glede novele zakona o zdravstveni dejavnosti danes ni prišlo. Erjavec je za STA pojasnil, da je Cerarju poslal pisne pripombe glede zakona, v sredo pa da bodo o tem govorili prvaki koalicijskih strank, ministrica Milojka Kolar Celarc in predsednik odbora DZ za zdravstvo Tomaž Gantar.