Tina Trstenjak: Ne gre pričakovati, da bom vedno in povsod zmagovala

Celje, 19. aprila - Aktualna evropska, svetovna in olimpijska prvakinja med judoistkami do 63 kilogramov Tina Trstenjak bo prvo slovensko orožje na bližnjem evropskem prvenstvu, ki se v četrtek začenja v Varšavi. Šestindvajsetletna Celjanka ne skriva visokih ciljev, a opozarja, da je na vsaki tekmi veliko odvisno tudi od dnevne forme in počutja.