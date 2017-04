INO Brežice vse bolj mednarodno prisotno

Brežice, 18. aprila - Podjetje INO Brežice iz Krške vasi, proizvajalec kmetijske in komunalne mehanizacije s poudarkom na visoko kakovostnih in tehnološko naprednih mulčerjih, bo z odprtjem tradicionalnega hišnega sejma v petek obeležilo 60-letnico razvoja in proizvodnje. Podjetje, ki z blagovno znamko INO nastopa od leta 1989, se vse bolj mednarodno uveljavlja.