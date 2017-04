Pri Studia humanitatis Vidmarjevo delo o novi muziki New Yorka

Ljubljana, 18. aprila - Pri Studia humanitatis je izšla knjiga sociologa in glasbenega novinarja Iča Vidmarja Nova muzika v New Yorku; neodvisni glasbeniki in pravica do mesta. V delu je Vidmar analiziral ključne zgodovinske preobrazbe v družbenih pogojih ustvarjanja nove glasbe v New Yorku od 70. let naprej v povezavi s procesi ekonomske in politične preobrazbe mesta.