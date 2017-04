Ljubljanska borza: SBI TOP blizu izhodišča

Ljubljana, 18. aprila - Ljubljanska borza je nov trgovalni teden začela blizu izhodišča, indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval pri 778,16 točke, kar je 0,08 točke oz. 0,01 odstotka manj kot v četrtek - borza je bila namreč zaradi praznikov v petek in ponedeljek zaprta. Med pomembnejšimi so se pocenile delnice Gorenja in Pozavarovalnice Save.