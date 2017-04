Muzeje v moskovskem Kremlju lani obiskalo 2,5 milijona ljudi

Moskva, 19. aprila - V muzejih, palačah in cerkvah v moskovskem Kremlju so lani zabeležil kar 2,5 milijona obiskovalcev, kar je okoli pol milijona več kot leta 2015. Poleg razstav, ki so jih odprli v minulem letu, si je kar nekaj obiskovalcev ogledalo tudi stalne postavitve in notranjosti cerkva, navaja ruska tiskovna agencija Tass.